اللاعب الأهم في المباريات.. كم يتقاضى حكام مباريات كأس العالم 2022؟

شفق نيوز/ يلعب الحكام دوراً مهماً في إدارة مباريات كرة القدم وتتصاعد أهميتهم في البطولات الدولية وبالأخص بطولة كأس العالم التي تنتظرها وتستعد لها منتخبات الدول كافة على أمل الفوز بالتأهل لنهائياتها، وهو يجعل الحكم موازياً لأهمية المنتخب الذي تشجعه.

ومن الأسئلة الشائعة في الأوساط الرياضية في العالم، كم راتب حكم مباريات كأس العالم؟ وهل تختلف مكافآت الحكام من بطولة لأخرى؟ وكيف يتم اختيار حكام المونديال؟.

قارات الحكام الأربع

خبير التحكيم المصري جهاد جريشة صرح لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن لكل قارة من قارات العالم حصة من الحكام في بطولة كأس العالم.

وأضاف الحكم الدولي السابق أن قارة أفريقيا على سبيل المثال يتم فيها اختيار 6 حكام من أصل 8، والقارة الأوروبية يتم اختيار منها 11 حكماً للمونديال، و7 من قارة أميركا الجنوبية، بينما القارة الآسيوية لا تزيد عن 7 حكام.

وقررت اللجنة المسؤولة عن اختيار الحكام في الفيفا اختيار 36 حكماً أساسياً لإدارة مباريات مونديال 2022 بجانب 69 حكماً مساعداً و24 حكما في تقنية الفيديو "فار".

ويتم تمديد عمل الحكام في بقية أدوار البطولة حسب التقييمات اللجنة الفنية عن المباريات التي قاموا بإدارتها في المراحل الأولى من البطولة.

حدث فريد

وسجلت بطولة كأس العالم 2022 حدثاً فريداً في عالم التحكيم بمشاركة 3 حكام أساسيين من النساء، للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة قبل 92 عاماً، هن الفرنسية ستيفاني فرابارت، والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا اليابانية، تم اختيارهن من بين 36 حكمة كما تم اختيار 3 حكام من النساء مساعدات من بين 69 حكمة والثلاثة هن البرازيلية نوزا باك، والمكسيكية كارين دياز مدينا، وكاثرين نيسبيت.

رئيس لجنة الحكام في الفيفا الإيطالي بيرلويجي كولينا قال في تصريحات سابقة أن الجودة أولاً في اختيار حكام المونديال وكل من تم اختيارهم للتحكيم في كأس العالم هم الأعلى مستوى في العالم.

أجور الحكام

وفي تصريح لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أكد خبير التحكيم السوري جمال الشريف، أن الحديث عن رواتب الحكام في البطولات الكبرى مثل كأس العالم أمر صعب معرفته بالتفاصيل الدقيقة إلا من خلال الفيفا، مؤكدًا أنها زادت كثيرا بعدما كانت 100 دولار يوميا فقط في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وأكد خبير التحكيم العربي أن اختيار الحكام للمونديال يأتي من خلال تعاون بين الاتحاد القاري والاتحاد الدولي، حيث يقوم الاتحاد القاري بترشيح أفضل حكامه للاتحاد الدولي ويتم وضعهم تحت الاختبار لمدة أربع سنوات ويتم تدريبهم في ورش عمل خاصة مع دورات نظرية وعملية وإقامة معسكرات خاصة لهم ومنحهم عدد معين من المباريات قبل الاختيار النهائي للمونديال.

وتابع الشريف أن كل قارة لها حصة من الحكام قد تزداد أو تنقص قليلًا ولا يتدخل الاتحاد المحلي لكل بلد في هذا الأمر، لكن يقتصر دوره فقط على تقديم قائمة ترشيحات للحكام من 1 إلى 7 للاتحاد القاري الذي ينقل هذه القائمة إلى الاتحاد الدولي وبدوره يقوم الأخير في أوقات كثيرة بتغيير ترتيب قائمة الحكام السبعة حسب رؤية اللجنة الفنية للحكام في الفيفا.

ويسعى كل حكم في العالم للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم سواء لما تمثله من تاريخ كبير له أو على المستوى المادي حيث يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكام مبلغ تعاقدي في البداية ثم مبلغ مكافأة عن كل مباراة.

قفزة في رواتب الحكام

في مونديال روسيا 2018 كانت القفزة الأهم في رواتب الحكام حيث منحت الفيفا كل حكم شارك في المونديال الروسي مبلغ 70 ألف دولار في التعاقد، بالإضافة إلى 3 آلاف دولار عن كل مباراة، وفي مونديال البرازيل 2014 كان مبلغ التعاقد 50 ألف دولار.

كما رفع الفيفا سقف قيمة التعاقد مع الحكام المساعدين إلى 25 ألف دولار وألفين دولار عن كل مباراة وهو نفس ما يحصل عليه حكام تقنية الفيديو.

اهتمام الفيفا بمنظومته الرياضية في المونديال الحالي تحديداً ورفعه لكل المكافآت والجوائز، يشير إلى أن الحكام الأساسيين في البطولة سيحصل كل منهم على مبلغ تعاقدي يتراوح بين 90 إلى 100 ألف دولار و5 ألاف دولار عن كل مباراة، فيما سيكون مبلغ التعاقد مع الحكام المساعدين 35 ألف دولار و3 آلاف دولار عن كل مباراة وهي نفس الأرقام التي سيحصل عليها حكام تقنية الفيديو في هذه النسخة من بطولة كأس العالم.

يتقاضى حكم الملعب الأساسي مبلغ يقارب الـ 800 دولار عن كل مباراة يديرها في الدوري المحلي، كما يحصل الحكم المساعد وحكم تقنية الفيديو على مبلغ 500 دولار عن كل مباراة في المسابقات المحلية.. ما يجعل سعي الحكام نحو المشاركة في نهائيات كأس العالم ضرورياً على المستوى المادي.

حكام النخبة

الأرقام السابقة ليست ثابتة في كل الحالات خصوصاً في البطولات الكبرى مثل كأس العالم وكوبا أميركا وبطولة أمم أوروبا، فهناك من يُطلق عليهم حكام النخبة ويصل راتب كل حكم نخبة عن كل مباراة إلى 10 آلاف دولار ويتم اختيارهم بعناية من قبل اللجنة الفنية في الفيفا.

وأشهر من عرف عنهم حكام النخبة هم السلوفيني دامير سكومينا والتركي جنيد جاقر والإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز.

الحكم الإسباني الأعلى أجراً

وحسب منصة توتال سبورتال فإن الحكم الإسباني (بصفة عامة) هو الأعلى أجراً بين أقرانه حول العالم بعد أن قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ولجنة الحكام رفع قيمة رواتب الحكام في الدوري الإسباني لموسم 2022 -2023 إلى الأرقام التالية:

- الحكم الأساسي: يحصل على راتب سنوي 250 ألف يورو و6 آلاف يورو عن كل مباراة يديرها.

- الحكم المساعد: يحصل على راتب سنوي 70 ألف يورو و3 آلاف يورو عن كل مباراة.

- حكم تقنية الفيديو: يحصل على 85 ألف يورو راتب سنوي و3 آلاف و500 يورو عن كل مباراة.

- هذه الزيادة المالية لعبت دوراً إيجابياً في ارتفاع مستوى الحكم الإسباني ومشاركته بالتالي في إدارة أهم وأغلب مباريات البطولات الأوروبية وكأس العالم.

دورات تدريبية للحكام

الحكم الدولي السابق ومحلل التحكيم المصري جهاد جريشة، قال في تصريحاته لاقتصاد سكاي نيوز عربية إن الاتحاد الدولي لا يدخر جهداً في توفير الأجواء المناسبة لحكامه على مستوى العالم ويقدم دورات عديدة لهم ومعسكرات خاصة قبل بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى إشراك هؤلاء الحكام الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات كأس العالم في إدارة مباريات تابعة للفيفا سواء للكبار أو للشباب قبل دخولهم في نهائيات المونديال.