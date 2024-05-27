اللاعب العراقي علي جاسم يتصدر مرشحيّ الاتحاد الآسيوي لـ"نجوم المستقبل"

شفق نيوز/ تصدر مهاجم منتخب شباب العراق لكرة القدم، وفريق القوية الجوية، علي جاسم، يوم الاثنين، قائمة اللاعبين الذين رشحهم الاتحاد الآسيوي للعبة كـ"نجوم المستقبل".

ورشح الاتحاد الآسيوي في استبيان على موقعه الإلكتروني اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ستة لاعبين شباب ظهروا بأداء متميز خلال بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024 الذي انتهى يوم أمس الأول السبت بتتويج نادي العين الإماراتي باللقب، وكان في مقدمة مرشحيّ الاتحاد اللاعب العراقي علي جاسم.

وقالت الاتحاد إن هذه النسخة كانت مميزة بالنسبة للاعب العراقي الشاب علي جاسم، حيث أكّد مكانته كاسم مألوف لمشجعي كرة القدم في قارة آسيا، وذلك بفضل أداءه الثابت ونجاحه في إظهار النضوج التكتيكي على أرض الملعب.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً هدفين في مرمى سيباهان الإيراني، في أول ظهور له على المستوى القاري، ثم نجح بتسجيل هدف في أول دقيقتين خلال المباراة أمام "AGMK" الأوزبكي، كما نجح النجم العراقي الموهوب في تسجيل هدف الفوز أمام نادي الاتحاد السعودي.

وقد استمر الصعود السريع لجاسم، حيث حصل مؤخراً على جائزة هدّاف كأس آسيا تحت 23 عاماً AFC قطر 2024، عندما قاد منتخب بلاده إلى بلوغ دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وبحسب ترتيب الاتحاد الآسيوي، فقد جاء اللاعب الياباني اساهي يوناكا من نادي يوكوهاما مارينوس، ثانياً في الترشيح، ومن السعودية اللاعب فيصل الغامدي من نادي الاتحاد، يليه من كوريا الجنوبية كيم جيونغ-هون، حارس مرمى نادي جيونبوك هيونداي موتورز، ثم الأوزبكستاني زافارمراد عبد الرحمتوف من نادي ناساف، وأخيراً الماليزي عارف أيمن من نادي جوهور دار التعظيم.

ويستمر التصويت لغاية يوم الجمعة 31 آيار/مايو الجاري، عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت ماليزيا (توقيت غرينتش +8).