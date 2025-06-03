اللاعبون قاطعوا التدريبات.. الصقور يواجه أزمة كبيرة سببها "المستحقات المالية"

شفق نيوز/ أكد لاعبو نادي القوة الجوية، يوم الثلاثاء، أنهم قاطعوا تدريبات الفريق لعدم صرف مستحقاتهم المالية وأنهم لن يعودوا إلى التدريبات ما لم تسدد مستحقاتهم الاخيرة.

وقال لاعب الصقور محمد سامي، لوكالة شفق نيوز: "لقد أضرب لاعبو القوة الجوية عن التدريب بسبب عدم استلامهم مستحقاتهم المالية، ولن يحضروا إلى الوحدات التدريبية ما لم تسدد الإدارة مستحقاتهم".

وأضاف: "في حال عدم التسليم سنستمر بمقاطعة التدريبات لحين تسديد مستحقاتنا، لا سيما وأن أغلبنا يعتبر ما يردنا من النادي مصدر معيشتنا وقوت عوائلنا".

وبين سامي، أن "التوقف عن التدريبات بالتأكيد سيؤثر على انخفاض المستوى العام للفريق لا سيما وأننا مقبلين على خوض مباراة مهمة بمنافسات حاسمة ببطولة كأس العراق التي نسعى من خلالها للتتويج باللقب".

وأشار إلى أن "عضو إدارة النادي حمادي أحمد، اجتمع بنا ووعد بتسليمنا المستحقات في أقرب وقت وفي حال وصول المبالغ للنادي قريباً".

وفي السياق، اعتذر مدرب الفريق علي عبد الجبار، عن تكملة المشوار مع القوة الجوية بسبب عدم تسديد مبالغ اللاعبين.

وقال مصدر مطلع، للوكالة، إن "إدارة النادي تحاول ثني علي عبد الجبار، عن قراره ووعدت انها ستسدد مستحقات اللاعبين بأقرب وقت".

يذكر أن فريق القوة الجوية، يستعد للمنافسة على بطولة كأس العراق، ضمن الفرق الأربعة المتأهلة.