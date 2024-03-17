اللاعبون المحترفون يلتحقون بتدريبات المنتخب الوطني والأولمبي في معسكر البصرة

شفق نيوز/ وصل اليوم الأحد، إلى مطار البصرة عدد من لاعبي المنتخبين الوطني العراقي والاولمبي للانضمام لتدريبات المنتخبين في معسكرهم المقام في البصرة استعدادا للاستحقاقات الآسيوية المقبلة لكرة القدم .

واللاعبين الذين وصلوا البصرة للانخراط بتدريبات المنتخب الوطني اليوم الذي يستعد لمباراتي الفلبين ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة هم ريبين سولاقا، واسامة رشيد، ومنتظر ماجد، وأحمد ياسين.

كما وصل ثلاثة من لاعبي المنتخب الاولمبي العراقي البصرة للالتحاق بلاعبي المنتخب الأوليمبي بمعسكر المنتخب الأولمبي المقام حالياً بالبصرة قبل الدخول في المنافسات الاسيوية المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 ، واللاعبين هم ابلند ازاد، وعلي الموسوي ورومان دولاتشي.

وكان منتخب العراق الوطني تدريباته، مساء أمس السبت، في ملاعب التدريب الخاصة بالمدينة الرياضيّة في البصرة، وذلك تحضيراً لملاقاة المنتخب الفلبيني في مواجهتي الذهاب والإياب ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.