"الكيوكوشنكاي" العراقي يوقع عقداً تدريبياً مع مدرب  إيراني

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي، اليوم الاثنين، عقداً تدريبياً مع المدرب الايراني شيهان محمد منصوري يتولى بموجبه الاشراف على تدريب جميع المنتخبات الوطنية للعبة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي عمار عدنان وهيب لوكالة شفق نيوز، ان العقد اتم بدعم ورعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، مبينة أن خبرة المدرب الايراني في اللعبة تمتد لنحو أربعين عاماً نال فيها العديد من الأوسمة العالمية والقارية، كما عمل مدرباً للمنتخب الايراني وحكماً ومحاضراً دولياً.

واشار الى ان المدرب الجديد سيهتم بالفئات العمرية واقامة دورات تطويرية للمدربين العراقيين للافادة القصوى من انتدابه.

وثمن وهيب، دعم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية جميع الاتحادات الرياضية الوطنية ورفدها بخبرات تدريبية أجنبية، لافتاً إلى أن هذا المنهج ظهرت ثماره في النتائج التي حققتها الاتحادات الرياضية في مشاركاتها العربية والإقليمية والآسيوية الأخيرة.