الكويت يخسر على أرضه من عمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم

شفق نيوز/ خسر منتخب الكويت على أرضه من نظيره العماني، مساء اليوم الثلاثاء، في منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة في الساعة 9:15 مساءً اليوم على ملعب جابر الأحمد الدولي، وانتهت لصالح المنتخب العماني بنتيجة 1-0.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل عمان هدفه الوحيد عن طريق عصام الصبحي في الدقيقة 56.

وشهدت المواجهة السابقة بين المنتخبين في الجولة الثالثة فوز عُمان بنتيجة 4-0 في مسقط.

ورفع عمان رصيده للنقطة 10 وتجمد رصيد الكويت عند النقطة 5.