الكويت يحقق فوزاً قاتلاً على الإمارات في بطولة خليجي26

شفق نيوز/ فاز المنتخب الكويتي على نظيره الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني للمجموعة الأولى لبطولة خليجي26 الجارية أحداثها في الكويت.

وجرت المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، وانتهت لصالح الكويت بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل الإمارات أولاً في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب كايو، وتمكن الكويت من تعديل النتيجة في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب محمد دحام.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 89 حيث سجل الكويت هدفاً قاتلاً عن طريق البديل معاذ العنزي.

وأصبح ترتيب فرق المجموعة الأولى في بطولة كأس خليجي26 الكويت وعمان 4 نقاط، والإمارات وقطر نقطة واحدة.

وشهد اللقاء طرد الحكم للاعب منتخب الإمارات كوامي كويدو في الدقيقة 86 لتراكم البطاقات الصفراء ليكمل الفريق مباراته بعشرة لاعبين.

ويواجه الكويت منتخب قطر يوم الجمعة المقبل، بينما يلاقي الإمارات منتخب عمان في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لبطولة كأس خليجي26.