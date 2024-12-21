الكويت وعمان يدشنان خليجي 26.. واليوسف يعد باحتفالية كبيرة تسبق انطلاق البطولة

شفق نيوز/ يفتتح اليوم السبت منتخبا الكويت وسلطنة عمان، بطولة كأس الخليج الـ26 عند الساعة الثامنة مساءً، وسط تأهب المنتخبات الثمانية المشاركة بقوائم مكتملة وبنجوم الصف الأول، استعدادا للبطولة الإقليمية التي ينسب إليها كثيرون الفضل في تطور اللعبة بالمنطقة.

وتنطلق بطولة الخليج بنسختها الـ26 التي تستمر حتى يوم 3 من مطلع العام المقبل في الكويت، وتشهد هذه النسخة الزخم الفني والجماهيري الذي طبع مسيرتها منذ انطلاقتها عام 1970 في البحرين، رغبة في التقارب حينها بين منتخبات المنطقة وتجميعها في بطولة دورية.

وباحتضانها البطولة للمرة الخامسة، تحتل الكويت صدارة الدول المنظمة تاريخياً، متقدمة على السعودية، وقطر والبحرين (4 مرات)، فضلاً عن صدارة مطلقة على مستوى الألقاب بعشرة، لكن آخرها يعود إلى عام 2010.

ويتوقع رئيس الاتحاد الكويتي أحمد اليوسف بأن يكون استثنائياً، وأن تستمتع الجماهير بحفل افتتاح مبهر قبل المباراة الافتتاحية التي يستضيفها استاد جابر الأحمد (60 ألف متفرج) بين البلد المضيف الكويت وعُمان.

وبحسب المصادر، ستطغى الثقافة العربية على حفل الافتتاح الذي سيكون مليئاً بالموسيقى والمؤثرات الخاصة وتصميم الرقصات المبتكرة.

ويساور الشك عشاق المنتخب الكويتي بعدما أظهر مستوى مقلقاً في تصفيات كأس العالم، إذ تقلصت آماله في التأهل المباشر مع احتلاله المركز الخامس (4 نقاط) في الدور الثالث الحاسم، مبتعداً بفارق 7 نقاط عن المركز الثاني المؤهل الذي يحتله العراق.

في المقابل، يستعيد المنتخب العماني الذي يتقدم على منافسه الكويتي بنقطتين في تصفيات المونديال بالمركز الرابع، ذكرياته الجميلة ،عندما توج بثاني ألقابه عام 2017 في خليجي 23 على حساب الإمارات.

وتُجرى البطولة بنظام المجموعتين، بتقسيم المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين تضم كل منها أربعة فرق، تتنافس فيما بينها لصعود أول فريقين إلى نصف النهائي، قبل خوض المباراة النهائية لتحديد بطل المسابقة.

ويشارك في بطولة كأس الخليج 8 منتخبات، هي: "السعودية والعراق وقطر والإمارات وعُمان والكويت والبحرين واليمن"، مقسمةً على مجموعتين، كل أربعة منتخبات في مجموعة.

وتضم المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارت، بينما يتواجد في المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.

وتم اختيار عدة معلقين بارزين للتعليق على البطولة عبر القنوات المختلفة، أبرزهم محمد الشامسي وعامر عبد الله على قناة "أبوظبي الرياضية"، وأحمد المعمري "الكويت الرياضية"، وعلي الشمري "العراقية الرياضية"، وموسى عيد "الشارقة الرياضية"، وخالد الحدي وخليل البلوشي "قنوات الكاس"، وفارس عوض وفهد العتيبي "قناة SSC"، ورؤوف خليف "دبي الرياضية"، وعلي حسن "البحرين الرياضية".

وأعلنت عدة قنوات رسميا نقلها مباريات البطولة، أبرزها: الرياضية العراقية، الرابعة الرياضية، SSC السعودية، قناة الكاس القطرية، الكويت الرياضية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية.