الكويت وعمان الى نصف نهائي بطولة كاس خليجي 26

شفق نيوز/ اختتمت منافسات المجموعة الأولى لبطولة خليجي 26، مساء اليوم الجمعة، بإقامة مباراتين بين الكويت وقطر، وعُمان والإمارات، وتأهل عمان كأول المجموعة والكويت كثاني المجموعة.

وتعادل منتخب الكويت مع نظيره القطري بهدف واحد لكل منهما.

وجرت المباراة في الساعة 5:30 مساءً على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكويتي هدفه من كرة ثابتة متقنة سددها بنجاح داخل المرمى القطري اللاعب محمد دحام في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وسجل مونتاري هدف التعديل لقطر في الدقيق 90+10.

وفي مباراة ثاني تعادل المنتخب العُماني مع نظيره الإماراتي بهدف واحد لكلا الفريقين.

وجرت المباراة في الساعة 5:30 مساءً على ملعب جابر المبارك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدف دون مقابل لمنتخب عُمان، سجل هدف الإمارات اللاعب يحيى الغساني في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني سجل عمان هدف التعديل في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب عبد الرحمن المشيفري.

وفي ختام منافسات المجموعة الأولى، جاء منتخب عمان بصدارة المجموعة بخمس نقاط ويضرب موعداً مع الفائز بمباراة العراق والسعودية، وجاء الكويت ثانياً بخمسة نقاط أيضاً ليضرب موعداً مع منتخب البحرين متصدر المجموعة الأولى، وودعت الإمارات البطولة بنقطتين، كما ودعت قطر أيضاً بنقطة واحدة، ليتأهل منتخبي الكويت وعمان إلى المربع الذهبي لبطولة كأس خليجي26.