الكويت.. عقد الاجتماع التنسيقي لمجموعة العراق في تصفيات كأس آسيا للشباب

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عقد اجتماع تنسيقي للمجموعة الثامنة لتصفيات كأس آسيا للشباب في الكويت، لافتا الى توضيح الجوانب التنظيميّة والفنيّة لأعضاء المجموعة ضمن هذا الاجتماع.

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "جرَى، اليوم، في فندقِ الملينيوم بدولة الكويت، الاجتماعُ التنسيقيّ للمنتخباتِ المُشاركةِ في المجموعةِ الثامنة لتصفياتِ كأس آسيا للشبابِ لكُرةِ القدم 2022 التي تضيفها الكويت للفترةِ من 14 تشرين الأول إلى 18 من الشهر نفسه".

وأضاف البيان أن "العراق مثلّه في هذا الاجتماع المديرُ الإداري نديم كريم والمُنسق الإعلاميّ لمنتخبِ الشباب قحطان المالكي ومُعالج المنتخب أحمد خصيف والإداري عدي جبار".

وتابع البيان أن "مراقبي التصفيات الآسيويين محمد الدين من ماليزيا والسنغافوري كومار رحبوا بالمنتخباتِ المشاركة وذلك قبل بدايةِ الاجتماع التنسيقيّ الذي حضره أعضاءُ اللجنة المنظمة وممثلو وزارات الداخليّة الكويتيّة والصحة والإعلام فضلاً عن ممثلين عن قوةِ الإطفاء".

وبيّن الاتحاد أن " بعد ذلك انطلقَ الاجتماع، حيثُ تمَّ توضيحُ بعض الجوانب التنظيميّة والفنيّة وعدد المتواجدين في دكة البدلاء لجميع المنتخباتِ المشاركة وآخر التحديثاتِ التي يجب تطبيقها في تلك التصفيات من جميع الجوانب، ومنها التحكيميّة وكذلك أوقات وصولِ المنتخبات إلى ملعبِ المباراة والجوانب الصحيّة والوقائيّة التي تحدثَ عنها ممثلُ الاتحاد الآسيوي الدكتور قاسم الجنابي".

وأشار البيان الى أنه "تم بعد ذلك تمّ تثبيتُ ألوان قمصان المنتخباتِ المشاركة، حيثُ سيرتدي المنتخب العراقي في مباراته الأولى في التصفياتِ أمام الهند غداً الجمعة عند الساعةِ الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت بغداد، الزيَ الأبيض الكامل بينما سيرتدي حارس مرماه الزي الأسود، بينما سيرتدي منتخبُ الهند في تلك المباراةِ الزي الأزرق والحارس الزيّ الرصاصي، بينما سيرتدي منتخب الكويت الزي الأزرق في مباراته أمام أستراليا وسيرتدي المنتخب الأسترالي الزيّ الأصفر".