الكويت توجه ببحث أسباب سلبيات وسوء التنظيم في مباراة منتخبها أمام العراق

شفق نيوز/ وجّه وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير الإعلام والثقافة الكويتي، عبد الرحمن المطيري، يوم الأربعاء، الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالوقوف على أسباب السلبيات وسوء التنظيم اللذين حدثا أثناء مواجهة منتخبي الكويت والعراق التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقالت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في بيان إن المطيري شدّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة وفقاً للوائح والنظم المعمول بها؛ وذلك جراء ما حدث في المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي ونظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم طبقاً للوائح ونظم المنظمات الدولية والقارية الرياضية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة أنه بمناسبة استضافة بطولة كأس الخليج 26 سيقدم الوزير المطيري بصفته رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عرضاً مرئياً للخطة التنظيمية، يتضمن الدليل الإجرائي لتنظيم البطولة وفقاً للمعايير العالمية.

وأضافت الهيئة، أن العرض المقرر 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل سيخصص لتوضيح الإجراءات التي سوف تتخذها اللجنة لتنظيم البطولة، وذلك بحضور الرياضيين وذوي الشأن، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مكان العرض لاحقاً.

وتعادل المنتخب العراقي لكرة القدم، مع مضيفه الكويتي، مساء أمس الثلاثاء، سلباً من دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجرت المباراة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

وشهد اللقاء طرد مدافع المنتخب العراقي ريبين سولاقة مع بداية المباراة وتحديدا في الدقيقة السابعة، وذلك بعد أن أشهر حكم اللقاء الياباني هيرويوكي كيمورا البطاقة الحمراء المباشرة بوجهه بذريعة تعمده إعاقة المهاجم الكويتي الذي كان بوضع انفراد.

يذكر ان مباراة أمس الثلاثاء، بين منتخبي العراق الكويت، هي الأولى بين الفريقين في تاريخ تصفيات المونديال، والرابعة في تاريخ مواجهتهما معاً، حيث لم يلتقيا أبدا منذ الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا عام 1976، حينما فاز الفريق الكويتي بنتيجة 3 - 2.