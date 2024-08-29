الكويت تنسى "كرم البصرة" وتقيد حضور مباراة أسود الرافدين بـ200 مشجع عراقي

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، هايف المطيري، يوم الخميس، أن سلطات بلاده ستسمح بدخول 200 مشجع عراقي فقط لحضور مباراة المنتخبين المقبلة في تصفيات كأس العالم.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب العراقي في العاشر من الشهر المقبل مع نظيره الكويتي في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عام 2026.

وكان العراق قد سمح للجمهور الكويتي في دعم منتخب بلاده والدخول إلى العراق من دون تأشيرة دخول لحضور منافسات خليجي 25 الأخيرة، التي شهدت منافساتها محافظة البصرة العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية تصريحات لمحافظ البصرة أسعد العيداني، يوم أمس الأربعاء، إذ قال إن "العراق سيتعامل بالمثل حال عدم موافقة السلطات الكويتية للجمهور العراقي بالعبور إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026".

ولكن هايف المطيري، قال في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "إخوانا في الاتحاد العراقي تجمعنا معهم علاقة طيبة وأهلاً وسهلاً بالجماهير العراقية، ولكن يوجد سياسة واضحة، وسمحنا لعدد معين من السلطات الكويتية، وحُدد يمكن فوق الـ200 مشجع".

وأوقعت قرعة الدور الثالث المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 خمسة منتخبات عربية مع بعضها في المجموعة الثانية.

وستتواجه منتخبات الأردن والعراق وعمان وفلسطين والكويت مع كوريا الجنوبية من أجل بطاقتي التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026.

يشار إلى أن العراق عموماً ومحافظة البصرة وأهلها بشكل خاص استقبلوا الجماهير الكويتية والخليجية خلال بطولة خليجي25 التي أقيمت في البصرة بكرم بالغ تحدثت عنه وسائل الإعلام الخليجية والعربية والغربية، وأكد العديد من الإعلاميين الخليجيين والعرب ومشجعين حضروا منافسات البطولة أن الفنادق والمطاعم وسيارات الأجرة لم يتقاضوا منهم أي أجور، كما لم تقيد السلطات العراقية الجماهير الخليجية بأعداد محددة لدخول العراق وحضور المباريات.