الكويت تمنح 2000 تأشيرة لمشجعي دهوك لحضور نهائي كأس الخليج للأندية

شفق نيوز/ وافقت الكويت، يوم السبت، على منح تأشيرات دخول لـ 2000 مشجع من أنصار نادي دهوك، لحضور مباراة فريقهم أمام القادسية الكويتي، ضمن ذهاب نهائي بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال.

وقال جياي تيمور، عضو مجلس النواب عن محافظة دهوك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه أجرى اتصالات مباشرة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وسفير العراق في الكويت منهل الصافي، أثمرت عن موافقة رسمية من السلطات الكويتية على إصدار التأشيرات.

وأضاف أن "التنسيق تم أيضاً مع بنگين ريكاني، المسؤول عن هيئة الطيران المدني العراقية، الذي وافق بدوره على تسيير ثلاث رحلات جوية من مطار أربيل إلى الكويت يومي الاثنين وصباح الثلاثاء، بشرط توفر العدد الكافي من المسافرين".

وأشار تيمور، إلى أن "الترتيبات كافة ستتم بانسيابية لتأمين سفر المشجعين، في خطوة تهدف لدعم نادي دهوك في مواجهته المرتقبة أمام القادسية الكويتي، وتمكين الجماهير من مؤازرة فريقهم في هذا اللقاء الحاسم".

وكان نادي دهوك قد باشر تدريباته في الكويت استعداداً لمباراة الذهاب التي ستُقام في 8 نيسان الجاري، فيما سيستضيف ملعب دهوك لقاء الإياب في 15 من الشهر ذاته، على أن يُتوج البطل بعد احتساب مجموع نتيجتي المباراتين.

يُذكر أن وزير الإعمار والإسكان والبلديات، بنگين ريكاني، كان قد أعلن سابقاً عن تكفّله بتأمين طائرة خاصة لنقل بعثة نادي دهوك من بغداد إلى الكويت، في إطار دعم الفريق خلال مشاركته التاريخية في نهائي البطولة الخليجية.