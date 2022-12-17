الكويت تفند شائعات عدم حضورها لخليجي 25: سنحل ضيوفاً في منازل البصريين

شفق نيوز/ فنّد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم السبت، شائعات عدم حضور منتخبه للبصرة في خليجي 25 المقرر انطلاقه مطلع العام المقبل.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب الكويت الوطني لكرة القدم سيكون أول المنتخبات الواصلة للبصرة للمشاركة بخليجي 25".

ونفى رئيس الاتحاد الكويتي عبد الله الشاهين، "الأخبار الكاذبة" حول اقامة بعثة المنتخب الكويتي بمدينة "الكويت، وقال، "سنصل قبل الجميع للبصرة وسنلعب وديا مع المنتخب العراقي وجمهورنا سيملأ شوارع البصرة وفنادقها و سنحل ضيوفا في منازل البصريين طول مدة البطولة".

وزار رئيس اتحاد الكرة الكويتي عبد الله الشاهين البصرة واستقبلهم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال واتفقا لخوض لقاء منتخب العراق والكويت مباراة ودية يوم 30 من هذا الشهر بمناسبة افتتاح ملعب الميناء بالبصرة.