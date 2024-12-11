الكويت تفتتح ملعب مباراة العراق واليمن في خليجي26

شفق نيوز/ افتتح الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، ملعب جابر المبارك والذي سيستضيف مباراة الافتتاح بين منتخبي العراق واليمن في انطلاق بطولة خليجي26 التي ستقام في الكويت.

وأسفرت قرعة خليجي26 المقررة في الكويت نهاية العام الحالي عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة التي تضم إلى جانبه اليمن والبحرين والسعودية.

‏ويستهل المنتخب العراقي مشواره في خليجي الكويت26 ‏ويلاقي المنتخب اليمني في الساعة الخامسة و25 مساءً يوم الأحد 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ويواجه منتخب البحرين في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 25 كانون الأول/ ديسمبر، ويختتم المنتخب العراقي مباراة مجموعته بلقاء القمة أمام السعودية في الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم 28 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.