الكويت تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجمهور العراقي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم السبت، عن بيع جميع التذاكر المخصصة للجمهور العراقي.

ويواجه المنتخب العراقي مضيفه الكويتي في العاشر من أيلول عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب جابر الأحمد الدولي في إطار مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبين الاتحاد الكويتي عبر موقعه، أن نسبة كبيرة استولت عليها الشركات السياحية في البصرة.

من جانبها أفادت قناة الكأس القطرية، بنفاد حصة جمهور العراق المقررة بـ 5 آلاف تذكرة خلال أقل من 6 ساعات على طرحها للبيع الكترونياً ونسبة شراء تذاكر جماهير الكويت تتجاوز 50 % قبل المباراة المرتقبة بين منتخبي البلدين الثلاثاء المقبل.

وكان العراق والكويت توصلا إلى اتفاق يقضي بدخول 5 آلاف مشجع عراقي لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقررة إقامتها في الكويت في العاشر من أيلول الجاري.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد أعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الكويت ضد العراق في تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستُقام يوم الثلاثاء 10 أيلول 2024 على ملعب جابر الأحمد الدولي.