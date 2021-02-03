سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكويت تعلن دعماً مطلقاً لملف استضافة العراق لخليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-03T11:54:50+0000
الكويت تعلن دعماً مطلقاً لملف استضافة العراق لخليجي 25

شفق نيوز/ أكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الاربعاء، دعماً مطلقاً وغير محدود لملف استضافة العراق لكأس الخليج لكرة القدم.

وبعث الاتحاد الكويتي لكرة القدم ببرقية شكر إلى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، معرباََ فيها عن جزيلِ امتنانه لما بُذل من جهودٍ صادقة، وكذلك حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للمنتخب الكويتي في البصرة.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي، احمد يوسف سعود الصباح، في برقيته التي بعثها إلى رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، "نهديكم أصدق التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق والسداد".

واضاف "يسعدني باسمي، ونيابةً عن اخواني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم والأسرة الكروية، أن أعرب لكم عن جزيل الشكر والامتنان لما بذلتموه وما أبديتموه من تعاونٍ أخوي لمنتخبنا الوطني في جمهورية العراق، والذي كان له أكبر الأثر في نفوس الجميع، ما انعكس إيجابيا على سير المباراة الودية الدولية التي لعبها منتخبنا في مدينة البصرة _ العراق يوم 27 يناير 2021".

وتابع رئيس الاتحاد الكويتي، "ننتهزُ هذه الفرصة لنؤكد لكم دعمنا المطلق وغير المحدود لملف استضافة العراق لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)".

related

اياد بنيان: دخول الجمهور لملعب البصرة لم يحسم والقرار الأخير لخلية الازمة

Date: 2021-01-24 07:50:46
اياد بنيان: دخول الجمهور لملعب البصرة لم يحسم والقرار الأخير لخلية الازمة

ثلاث دول تتراجع عن مقاطعة بطولة كأس الخليج

Date: 2019-11-12 21:40:59
ثلاث دول تتراجع عن مقاطعة بطولة كأس الخليج

العراق يقلب الطاولة على الكويت ويخطف الفوز بودية البصرة

Date: 2021-01-27 17:08:37
العراق يقلب الطاولة على الكويت ويخطف الفوز بودية البصرة

العراق يشكّل لجنةً ترعى إستضافة خليجي 25 في البصرة

Date: 2021-01-10 06:31:13
العراق يشكّل لجنةً ترعى إستضافة خليجي 25 في البصرة

اختيار فواز العايض كافضل لاعب في لقاء العراق والكويت

Date: 2021-01-27 19:20:20
اختيار فواز العايض كافضل لاعب في لقاء العراق والكويت

تقييم "إيجابي" و"انبهار" كويتي.. بنيان: تلقينا دعماً أول لاستضافة خليجي البصرة

Date: 2021-01-28 08:47:12
تقييم "إيجابي" و"انبهار" كويتي.. بنيان: تلقينا دعماً أول لاستضافة خليجي البصرة

الصحف الكويتية تتغنى بـ"الأزرق الشجاع"

Date: 2021-01-28 09:09:55
الصحف الكويتية تتغنى بـ"الأزرق الشجاع"

تحديد موعد زيارة لجنة الاتحاد الخليجي للعراق تمهيدا لإستضافة خليجي 25

Date: 2020-12-24 06:45:45
تحديد موعد زيارة لجنة الاتحاد الخليجي للعراق تمهيدا لإستضافة خليجي 25