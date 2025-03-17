الكويت تشكر العراق قبل 3 أيام على مواجهة الأسود بتصفيات المونديال

شفق نيوز/ وجه الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الاثنين، شكره إلى العراق، بعد الموافقة على إعفاء الجماهير الكويتية من سمة الدخول لحضور المواجهة المرتقبة بين منتخبي البلدين.

وأعرب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أحمد اليوسف الصباح، بحسب منشور على الصفحة الرسمية بـ "الفيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، عن امتنانه لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على استجابته لطلب الاتحاد الكويتي بإعفاء المشجعين الكويتيين الراغبين في حضور المباراة من رسوم التأشيرة (الفيزا)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

كما وجه اليوسف، شكره إلى السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، على جهوده في تسهيل الإجراءات، مشيداً بالتعاون الكبير بين الاتحادين الكويتي والعراقي لكرة القدم لتعزيز الروابط الرياضية بين البلدين.

هذا ووافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد، على منح المشجعين الكويتيين فيزا مجانية لدخول العراق، لحضور مباراتهم أمام المنتخب الوطني الخميس المقبل.

في المقابل، باشر المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء أمس الأحد، بخوض أولى وحداته التدريبية في مراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية في البصرة، وذلك تحضيراً لجولتي التصفيات السابعة والثامنة (الكويت وفلسطين) على التوالي، المؤهلة لمونديال 2026.