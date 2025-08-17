الكويت تسحب الجنسية من الحكم "عراقي الأصل" سعد كميل

شفق نيوز- بغداد

قررت السلطات الكويتية، يوم الأحد، سحب الجنسية من الحكم الكويتي، ذات الأصول العراقية سعد كميل.

ويعد كميل من بين أبرز الحكام الدوليين وسيرته حافلة بالمشاركات ابرزها، بأنه الحكم الكويتي الوحيد الذي قاد مباريات في كأس العالم، ونال جائزة أفضل حكم آسيوي عام 1997، وأدار مباراة المركز الثالث في مونديال 2002 بين كوريا الجنوبية وتركيا.

كما أدار المباراة النهائية لكأس آسيا عام 2004، بين الصين واليابان، وتاسع أفضل حكم في العالم عام 2002، وأفضل حكم عربي عام 2003 و2007 و2008، وتواجد في قائمة فيفا لأفضل (100) حكم عالمي، خلال الـ20 سنة (1987-2007)، وأدار عدة مباريات في كأس العالم للأندية وكذلك الأولمبياد.