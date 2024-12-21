الكويت تتعادل مع عُمان في افتتاح بطولة كأس خليجي 26

شفق نيوز/ تعادل منتخب الكويت مع سلطنة عمان 1-1 اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الاولى في افتتاح بطولة كأس الخليج الـ26 .

جرت المباراة عند الساعة الثامنة مساءً على استاد جابر الأحمد "60 ألف متفرج" .

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، جاء الهدف في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب يوسف ناصر، وسجل عصام الصبحي هدف التعديل في الدقيقة 42.

وانطلقت بطولة الخليج اليوم بنسختها الـ26 والتي تستمر حتى يوم 3 من مطلع العام المقبل في الكويت.

وسط تأهب المنتخبات الثمانية المشاركة بقوائم مكتملة وبنجوم الصف الأول، استعدادا للبطولة الإقليمية التي ينسب إليها كثيرون الفضل في تطور اللعبة بالمنطقة.

وسبقت مباراة الافتتاح حفل كبير في استاد جابر الأحمد

تضمنت فعاليات فلكلورية ثقافية عربية وموسيقى رقصات تراثية مختلفة.