الكويت تتعادل مع الأردن وتقدم هدية للعراق

شفق نيوز/ قدّم المنتخب الكويتي هدية للعراق بتعادله مع ضيفه المنتخب الأردني إيجاباً، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات المجموعة الثانية للقارة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الأردني بهدف واحد دون مقابل للمنتخب الكويتي جاء عن طريق اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة 21.

‏وأدرك المنتخب الكويتي هدف التعديل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب محمد دحام.

وبهذه النتيجة تنازل منتخب الأردن عن المركز الثاني بعد أن فقد نقطتين ورفع رصيده للنقطة 9 ليتراجع للمركز الثالث تاركاً المركز الثاني لمنتخب العراق برصيد 11 نقطة، كما رفع منتخب الكويت رصيده للنقطة الرابعة بالمركز الخامس.