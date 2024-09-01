الكويت تتراجع عن قرارها وتسمح بدخول 5000 مشجع عراقي

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة بدر ناصر، يوم الاثنين، عن حصول اتفاق بين بغداد والكويت على دخول الجمهور العراقي إلى أراضي الأخيرة لخمسة آلاف شخص من أجل تشجيع "أسود الرافدين" في مباراته الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

‏وقال بدر ناصر لوكالة شفق نيوز، إن الاتفاق تم بين الحكومتين العراقية والكويتية على مستوى وزارة الداخلية العراقي والكويتي ومحافظة البصرة اسعد العيداني لدخول 5000 مشجع عراقي إلى الكويت لتشجيع المنتخب الوطني العراقي في لقاء المنتخبين يوم 10 من شهر أيلول الجاري.

وكان رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم هايف المطيري، أعلن مسبقاً أنّ السلطات الكويتية سمحت بدخول مائتي مشجع عراقي فقط لحضور مباراة الكويت والعراق، الأمر الذي أثار جدلاً على المستوى السياسي والشعبي العراقي.

في المقابل فإن العراق كان قد سمح للجمهور الكويتي في دعم منتخب بلاده والدخول إلى العراق من دون تأشيرة دخول لحضور منافسات خليجي 25 الأخيرة، التي شهدت منافساتها محافظة البصرة العراقية.

هذا الأمر دفع بمحافظ البصرة أسعد العيداني، إلى الإشارة إلى أن "العراق سيتعامل بالمثل حال عدم موافقة السلطات الكويتية للجمهور العراقي بالعبور".

وأوقعت قرعة الدور الثالث المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 خمسة منتخبات عربية مع بعضها في المجموعة الثانية.

وستتواجه منتخبات الأردن والعراق وعمان وفلسطين والكويت مع كوريا الجنوبية من أجل بطاقتي التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026.