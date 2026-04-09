الكونغو الديمقراطية تطلب مواجهة "أسود الرافدين" ودياً والعراق يضع شرطاً

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الخميس، عن تقديم منتخب الكونغو الديمقراطية، المصنف 46 عالمياً، طلباً رسمياً لخوض مباراة ودية مع منتخب العراق.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي وافق على الطلب مع تحديد شرط أساسي لإقامة اللقاء وهو أن يكون على ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 ألف متفرج.

وأوضح أن المنتخب العراقي يرحب بمثل هذه المباراة لتكون أولى مبارياته الودية الرسمية بعد التأهل إلى كأس العالم "لا سيما أننا بحاجة إلى منتخب افريقي لأن مجموعتنا التاسعة تضم منتخب السنغال إلى جانب فرنسا والنرويج".

وبين أن مواجهة منتخب الكونغو المصنف 46 عالمياً فرصة مناسبة لتعزيز الأداء وتجربة اللاعبين وزيادة التفاعل الجماهيري قبل انطلاق المنافسات العالمية.

وتابع الزاملي أن "منتخب الكونغو يسعى للاستفادة من منتخب العراق كونه يقع في مجموعة تضم إلى جانبه البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان، مستفيدين في هذه الحالة من مواجهة العراق لقرب مستواه وأسلوبه الفني الذي يشبه أسلوب أوزبكستان".

وتوقع عضو الاتحاد أن المواجهة "ستحقق مكاسب سواء على صعيد الجانب الفني أو الجماهيري أو حتى التسويقي لتأكيد مكانة العراق كلاعب مهم على الساحة الكروية الدولية".