الكوت يحقق الفوز على كربلاء وغداً مواجهتان مهمتان في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز- واسط

جرت اليوم الجمعة، مباراة واحدة بين فريقي الكوت وكربلاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري النخبة العراقي لكرة اليد 2025-2026.

وتمكن فريق الكوت من تحقيق الفوز على ضيفه فريق كربلاء، بنتيجة 28-23، حيث جرت المباراة بين الفريقين مساء اليوم، في قاعة نادي الكوت.

وتتواصل منافسات المرحلة الثانية مساء يوم غد السبت باقامة مباراتين تجمع الأولى بلدية البصرة مع الفتوة الموصلي وتقام المواجهة في قاعة البلدية في البصرة.

بينما تقام المباراة الثانية بين فريق نفط البصرة مع ضيفه فريق السليمانية، وتقام المواجهة في قاعة نفط البصرة.

من جانب آخر أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد عن اختيار الحكم الدولي فاضل عمران، رئيس لجنة الحكام والمراقبين الفنيين في الاتحاد العراقي لكرة اليد عضواً في لجنة القوانين والحكام للاتحاد الآسيوي وذلك ضمن التشكيلة الجديدة للفترة الانتخابية الممتدة من عام 2025 حتى 2029.