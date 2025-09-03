الكهرباء ينهي معسكره التدريبي في مصر بفوز على الساحل الكويتي برباعية نظيفة

شفق نيوز- القاهرة

أنهى نادي الكهرباء العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، معسكره التدريبي في العاصمة المصرية القاهرة بتحقيق الفوز على شباب الساحل الكويتي برباعية نظيفة.

وجرت المباراة مساء اليوم في مصر ضمن المعسكر التدريبي المقام للكهرباء استعداداً لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2025-2026.

وسجل الأهداف كل من، أحمد صلاح، ورسول أحمد، وإسحاق منساه، وعلي رحيم.

وكان الكهرباء قد تعادل في أولى مباريات معسكره إيجابياً بنتيجة 1-1 أمام فريق بني سويف المصري وحاء هدف الكهرباء بإمضاء المحترف إسماعيل اكواكوا.

بينما فاز في البروفة الثانية على فريق أسيوط المصري بهدف وحيد حمل إمضاء البرازيلي لوكاس.

وبدأ معسكر الكهرباء التدريبي في مصر يوم 24 من آب/ أغسطس الماضي ويستمر لغاية يوم غد الموافق الخميس.