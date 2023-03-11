الكهرباء يقلب الطاولة على مضيفه نفط الوسط في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الكهرباء على مضيفه فريق نادي نفط الوسط، يوم السبت، مع انطلاق منافسات الدور الاول من المرحلة الثانية (الجولة 20) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة الثالثة عصرا في ملعب النجف الدولي.

وسجل فريق نادي نفط الوسط هدفه عند الدقيقة 31 عن طريق اللاعب حسن محمد، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الكهرباء ستيفن بافور من تعديل النتيجة عند الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وجاء هدف التقدم الثاني للكهرباء في الدقيقة 90+2 عن طريق عباس جاسم.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي الكهرباء رصيده للنقطة 41 بالمركز الثاني وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 21 بالمركز 14.