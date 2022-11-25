الكهرباء يقلب الطاولة على الكرخ بهدفين مقابل هدف

شفق نيوز/ قلب فريق نادي الكهرباء الطاولة على فريق نادي الكرخ بعد الفوز عليه 2-1.لحساب الجولة السادسة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نادي الكرخ بهدف واحد دون مقابل للكهرباء جاء بامضاء لاعب الكرخ نهاد محمد في الدقيقة 19 .

وتغيرت النتيجة في الشوط الثاني عندما سجل فريق الكهرباء هدفين متتاليين لينتهي اللقاء بفوز الكهرباء عن طريق داودا غايي بالدقيقة 79 واموري فيصل في الدقيقة 89.

وجرت المباراة في الساعة الواحدة ظهراً على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.