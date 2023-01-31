الكهرباء يقفز للمركز الثاني بفوزه على نفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكهرباء، يوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز على ضيفه نفط ميسان ضمن مباريات افتتاح الجولة 14 من مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في ملعب الزوراء الرياضي.

وسجل فريق نفط ميسان اولا في الدقيقة السابعة عن طريق المحترف بنيامين اكور وجاء هدف فريق الكهرباء الاول والثاني عن طريق مهيمن سليم في الدقيقتين 9 و13 من الشوط الاول.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 28 بالمركز الثاني وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 22 بالمركز السابع.