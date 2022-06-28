الكهرباء يقصي زاخو من كأس العراق ويتأهل للمباراة النهائية

شفق نيوز/ أقصى فريق نادي الكهرباء لكرة القدم فريق زاخو من بطولة كأس العراق، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي ليتأهل للمباراة الختامية.

وانطلقت أحداث المباراة في الساعة السابعة مساء على ملعب النجف الدولي، وانتهت بفوز الكهرباء بهدفين دون رد من زاخو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني سجل فريق الكهرباء هدفه الأول في مرمى زاخو بالدقيقة 47 عن طريق اللاعب محمد محمود، وفي الدقيقة الرابعة المحتسبة بدل الوقت الضائع سجل الكهرباء هدفه الثاني عن طريق مصطفى علي.

وبهذا الفوز تأهل فريق الكهرباء للمباراة النهائية التي سيلاقي فيها أحد الفائزين بالمباراة التي ستجري في الساعة العاشرة من مساء اليوم بين فريقيّ الزوراء والكرخ.