الكهرباء يقسو على نفط البصرة بثلاثية نظيفة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق الكهرباء اليوم الجمعة، من تحقيق الفوز على فريق نفط البصرة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 19 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومن ثم في الشوط الثاني جاء الهدف الاول للكهرباء عن طريق مهيمن سليم بالدقيقة 48.

وجاء الهدف الثاني للكهرباء عن طريق محمود خليل من ركلة جزاء نفذها بنجاح بالدقيقة 59، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق شافيو ماموني في الدقيقة 78 وفي الدقيقة قلص نفط البصرة النتيجة حينما جاء الهدف الوحيد له في 86 عن طريق كوامي بومسو.