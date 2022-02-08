سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكهرباء يفوز على أمانة بغداد ويقفز إلى المركز العاشر في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-08T13:17:53+0000
الكهرباء يفوز على أمانة بغداد ويقفز إلى المركز العاشر في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الكهرباء فوزاً مستحقاً على ضيفه امانة بغداد بنتيجة 2-1 في مستهل مشوار الفريقين ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن فريق الكهرباء من تحقيق الفوز بتسجيله هدف التقدم لينتهي اللقاء بتفوقه بهدفين مقابل هدف واحد لضيفه امانة بغداد.

وجرت المباراة على ملعب التاجي ببغداد في الساعة الثانية.

وبهذه النتيجة قفز فريق الكهرباء للمركز العاشر برصيد 24 نقطة بينما تجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 19 بالمركز 15 .

related

الشرطة يقهر الكهرباء في عقر داره بهدفين دون رد

Date: 2021-09-26 14:35:39
الشرطة يقهر الكهرباء في عقر داره بهدفين دون رد

الدوري الممتاز.. زاخو يعمق جراح الكهرباء ويعود من بغداد بثلاث نقاط

Date: 2021-04-09 15:13:15
الدوري الممتاز.. زاخو يعمق جراح الكهرباء ويعود من بغداد بثلاث نقاط

زاخو يعادل النفط والكهرباء "حبايب" مع نفط البصرة

Date: 2020-11-22 14:06:55
زاخو يعادل النفط والكهرباء "حبايب" مع نفط البصرة

الجوية يفوز على الكهرباء بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-12-11 16:59:19
الجوية يفوز على الكهرباء بدوري الكرة الممتاز

نجم الزوراء "المحبوب" يوقع لأمانة بغداد

Date: 2021-12-30 16:05:08
نجم الزوراء "المحبوب" يوقع لأمانة بغداد

الدوري الممتاز.. الكهرباء يفوز على الميناء في ختام المرحلة الاولى

Date: 2022-01-16 13:10:22
الدوري الممتاز.. الكهرباء يفوز على الميناء في ختام المرحلة الاولى

الدوري الممتاز.. الزوراء يخطف ثلاث نقط من الكهرباء

Date: 2021-10-25 18:48:14
الدوري الممتاز.. الزوراء يخطف ثلاث نقط من الكهرباء

الدوري الممتاز.. الطلبة يحصد ثلاث نقاط جديدة على حساب امانة بغداد

Date: 2022-01-16 12:59:54
الدوري الممتاز.. الطلبة يحصد ثلاث نقاط جديدة على حساب امانة بغداد