الكهرباء يفوز على أمانة بغداد ويقفز إلى المركز العاشر في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الكهرباء فوزاً مستحقاً على ضيفه امانة بغداد بنتيجة 2-1 في مستهل مشوار الفريقين ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن فريق الكهرباء من تحقيق الفوز بتسجيله هدف التقدم لينتهي اللقاء بتفوقه بهدفين مقابل هدف واحد لضيفه امانة بغداد.

وجرت المباراة على ملعب التاجي ببغداد في الساعة الثانية.

وبهذه النتيجة قفز فريق الكهرباء للمركز العاشر برصيد 24 نقطة بينما تجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 19 بالمركز 15 .