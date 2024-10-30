الكهرباء يفوز على ديالى وتعادل سلبي ينهي لقاء أربيل والنجف في دوري النجوم

شفق نيوز/ تعادل فريق أربيل مع ضيفه النجف، من دون أهداف ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

المباراة التي جرت عند الساعة 5:15 مساءً على ملعب فرانسو حريري، أدارها طاقم تحكيم مؤلف من احمد عسكر حكم ساحة واحمد نعيم مساعد أول، وبشار نوفل مساعد ثان، وإياد زاحم حكم رابع، وسالم عامر حكم"VAR" .

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الكهرباء على ديالى 2-1 وجرت المباراة على ملعب المدينة، في العاصمة بغداد.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الكهرباء بهدفين دون مقابل لفريق ديالى ، سجل الهدف الاول اللاعب مرتضى هديب في الدقيقة 30 ، بينما جاء الهدف الثاني من خطا لدفاع ديالى مشكور كريم في الدقيقة 42 .

وفي الشوط الثاني قلص ديالى النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد في الدقيقة 68 عن طريق احمد تركي، وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من حيدر عدوان حكم ساحة مساعد اول، ومحمد سمير، وكرار دوهان مساعد ثان، وعلي أحمد حكم رابع، وزيد ثامر حكم "VAR" .