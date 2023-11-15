الكهرباء يفوز على الحلة في دوري السلة الممتاز والاتحاد يتخذ قراراً بشأن الانتقالات

شفق نيوز/ تغلب نادي الكهرباء على نادي الحلة بفارق 14 نقطة وبنتيجة (104-90) ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة.

وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية عند الساعة السادسة مساءً. واكد الناطق الاعلامي لاتحاد السلة عهد فالح لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد العراقي لكرة السلة قرر اعتبار هذا الموسم من العام الحالي سنة عدم انتقالات اللاعبين إلا في حال حصل اللاعب المعني على الاستغناء من ناديه.

واضاف، أن "ذلك يخص ايضاً دوري الدرجة الاولى والثانية والكأس وسيسمح بانتقال اللاعبين في دوري الموسم القادم حسب الضوابط".