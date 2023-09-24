الكهرباء يفوز على الحشد بفارق نقطة بدوري السلة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكهرباء من تحقيق الفوز على فريق نادي الحشد الشعبي بفارق نقطة واحدة بنتيجة 74-73 في مباراة مثيرة جرت ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للرجال .

وجرت المباراة عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وفي الدوري الممتاز المصاحب لفئة الناشئين فاز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي الكهرباء بنتيجة (88-56) نقطة .

وفاز فريق نادي الشرطة على فريق نادي نفط الشمال بنتيجة (91-74) نقطة ضمن منافسات دوري السلة الممتاز للرجال .

على صعيد آخر يقود الحكم الدولي محمد حسن شعلان بتكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة السلة المباراة النهائية بين منتخبي أستراليا ونيوزلندا بجانب الحكم القطري والحكم الكوري ضمن بطولة آسيا تحت سن 16 سنة المقامة في الدوحة.