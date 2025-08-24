"الكهرباء" يغادر إلى مصر لمعسكر تدريبي استعداداً لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد نادي الكهرباء لكرة القدم، يوم الأحد، العاصمة بغداد، متوجّهًا إلى القاهرة للبدء بمعسكر تدريبي استعدادًا لمنافسات دوري نجوم العراق للموسم المقبل.

وقال راضي شنيشل، مدرب الفريق، لوكالة شفق نيوز، إن الفريق سيجري أولى وحداته التدريبية مساء اليوم بعد الوصول وأخذ فترة من الراحة، وستكون الوحدة التدريبية خفيفة.

وأضاف أن المعسكر التدريبي سيستمر حتى الرابع من أيلول المقبل، على أن يعود الفريق بعدها إلى بغداد لاستكمال التدريبات النهائية قبل بدء المنافسات، موضحا أن التدريبات ستبدأ رسميًا من يوم غد، وستتصاعد تدريجيًا مع تحديد وحدتين يوميًا، صباحية ومسائية.

وأشار شنيشل إلى أن الفريق سيخوض مواجهات ودية مع فرق مصرية خلال المعسكر، معتبرًا أنها فرصة لتعزيز الانسجام بين اللاعبين والتعرف على المستوى العام للفريق.