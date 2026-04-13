الكهرباء يطالب بتحقيق عاجل بعد "فضيحة" مواجهة القوة الجوية

شفق نيوز- بغداد

أعرب نادي الكهرباء، يوم الثلاثاء، عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"الأخطاء التحكيمية الفاضحة" التي رافقت مباراته أمام القوة الجوية ضمن منافسات الجولة 28 من دوري نجوم العراق، مطالباً بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت إدارة النادي، في بيان، إن الأخطاء التحكيمية باتت تتكرر من جولة إلى أخرى بصورة تؤثر بشكل مباشر على نتائج المباريات وتمس عدالة المنافسة، مشيرة إلى أن ما حدث في لقاء القوة الجوية يمثل نموذجاً واضحاً لهذا التراجع.

وأضافت أن حكم المباراة وطاقم تقنية الفيديو ارتكبا أخطاء مؤثرة، كان أبرزها الحالة التي جاء منها هدف التعادل للقوة الجوية، في لقطة أثارت كثيراً من علامات الاستفهام، فضلاً عن الوقت بدل الضائع الذي اعتبره النادي مبالغاً فيه ووصل إلى 19 دقيقة، ما أسهم، بحسب البيان، في تغيير مجريات اللقاء بصورة غير عادلة.

وأكدت إدارة الكهرباء تمسكها بحقوق النادي، داعية لجنة الحكام إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ نزاهة المسابقة وحقوق الأندية، مشددة على أنها لن تلتزم الصمت إزاء أي تجاوز يمس مبدأ العدالة في المنافسة.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب الكهرباء، سيناريو درامياً امتد وقتها بدل الضائع إلى نحو 20 دقيقة، بعدما كان أصحاب الأرض في طريقهم إلى تحقيق الفوز، قبل أن ينجح القوة الجوية في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ثم خطف هدف الانتصار عند الدقيقة 90+19، لتنتهي المواجهة بفوز الجوية 3 أهداف مقابل هدفين.