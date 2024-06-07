الكهرباء يضيء مرمى اربيل بثلاثية في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الكهرباء على ضيفه فريق اربيل بنتيجة 3-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في المباراة التي جرت على ملعب نادي الزوراء اليوم الجمعة عند الساعة السادسة عصرا.

انتهى الشوط الاول بتقدم الكهرباء بهدفين دون مقابل لاربيل، سجل الكهرباء هدفه الأول في الدقيقة 7 من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمود خليل، وفي الدقيقة 19 سجل الكهرباء هدفه الثاني عن طريق اللاعب اموري فيصل.

وفي الشوط الثاني سجل اربيل هدف التقليص من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد قاسم نصيف في الدقيقة 90+2، وفي الدقيقة 90+10 سجل الكهرباء هدفه الثالث من تسديدة قوية ومن كرة ثابتة نفذها ايفان خالد.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 37 بالمركز 12، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 32 بالمركز 15.