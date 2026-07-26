الكهرباء "يصعق" نوروز ودياً استعداداً لدوري النجوم

شفق نيوز- أربيل

تمكن نادي الكهرباء من تحقيق الفوز على نوروز بنتيجة 2-1، في مباراة ودية جرت مساء اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب برايتي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويواصل فريقا نوروز والكهرباء تدريباتهما في معسكريهما التدريبيين، ضمن برنامجيهما الإعدادي، استعداداً للمشاركة الموسم المقبل من دوري نجوم العراق.

وكان فريق نوروز قد أنهى الموسم الماضي من دوري نجوم العراق في المركز الثامن برصيد 54 نقطة، فيما نجح الكهرباء في البقاء بدوري النجوم بعد سلسلة انتصاراته في الجولات المتبقية الأخيرة ليرفع رصيده للنقطة 41 بالمركز 17.