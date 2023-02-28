الكهرباء "يصعق" النفط بثلاثية نظيفة

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكهرباء من تحقيق الفوز على مضيفه النفط، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 والاخيرة من المرحلة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، وانتهت بنتيجة 3-0 لصالح الكهرباء.

وجاء الهدف الاول للكهرباء في الدقيقة 37 من زمن الشوط الاول عبر اللاعب مهيمن سليم ملاخ.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعزيز للكهرباء في الدقيقة 51 من زمن اللقاء عن طريق اللاعب عبد الله عبد الامير، وفي الدقيقة 62 عاد اللاعب مهيمن سليم ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للكهرباء.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 38 بالمركز الثالث وتجمد رصيد النفط عند النقطة 16 بالمركز الثامن عشر.