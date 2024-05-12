الكهرباء يشعل مرمى نفط الوسط بثنائية نظيفة في "نجوم العراق"

شفق نيوز/ فاز فريق الكهرباء على مضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب النجف الدولي اليوم الأحد عند الساعة 6:15 عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الكهرباء بهدف دون مقابل لنفط الوسط، جاء هدف الكهرباء في الدقيقة 18 عن طريق المحترف دنيس تيتيه.

وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه الثاني في الدقيقة 77 عن طريق اموري فيصل.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علاء سالم حكم ساحة ، وحسين فلاح مساعدا اولا، وعلاء عبد الحليم مساعدا ثانٍ، واحمد قاسم فاضل حكما رابعا، وامجد كامل حكم "فار".