الكهرباء يسمّي أحمد عبد الجبار مدربا لفريقه الكروي خلفا لشنيشل

شفق نيوز- بغداد

‏أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء، يوم الثلاثاء، عن تسمية مدرب جديد لفريقها الكروي خلفا للمدرب راضي شنيشل.

‏وتعاقدت إدارة نادي الكهرباء مع المدرب أحمد عبد الجبار، لقيادة الفريق للمرحلة المقبلة بعد اعتذار المدرب راضي شنيشل، عن المهمة لأسباب صحية.

‏وقال حسين الزهراوي مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز إن "عبد الجبار، سيقود فريق الكهرباء مباشرة بعد تعاقد الإدارة معه، ونرجو أن يوفق في مهمته لا سيما وأنه يعد من المدربين الشباب المتميزين".

‏وأوضح أن "الفريق لم يكن موفقاً في الجولات السابقة وننتظر عودته إلى وضعه الصحيح وتحقق نتائج جيدة في الجولات المقبلة من منافسات دوري النجوم".

ويحتل فريق الكهرباء بعد انتهاء الجولة الخامسة، من دوري نجوم العراق، المركز الأخير بنقطة واحدة.