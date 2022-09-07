الكهرباء يستعد للممتاز بمعسكر في تركيا: انتظرونا للمنافسة على الدرع

شفق نيوز / أعلنت ادارة فريق الكهرباء بكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، عن اقامة معسكر تدريبي للفريق في مدينة اسطنبول التركية، فيما بينت أنها ستنافس على درع الدوري المقبل وليس المنافسة فقط.

وقالَ أمين سر نادي الكهرباء ثائر الشرقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الهيئة الإداريّة برئاسة علي الأسدي سعت وبقوةٍ الى تأمين معسكر نموذجي لفريق القدم في إسطنبول لرفعِ قدرات اللاعبين الفنية والبدنيّة تحت إشراف الملاك الفني بقيادة لؤي صلاح والجهاز المساعد المؤلف من أسامة علي وحيدر عبد القادر مدرب اللياقة وجليل زيدان مدرب الحراس وجمعة جابر مدير الفريق".

واوضح الشرقي أن "المعسكرٍ التدريبيّ سيكون لمدة أسبوعين تتخلله اقامة عدد من المبارياتِ التجريبيّة استعداداً لمنافسات دوري الكرة الذي سينطلق في شهر تشرين الاول المقبل".

وأضافَ الشرقي ان "فريق الكهرباء أصبح تحت الأضواءِ ومطالب بالحفاظ على ظهوره كفريق منافسٍ وليس مشاركاً من خلال العروض الطيبة التي قدمها خلال المواسم المنصرمة، وآخرها خوض غمار نهائي بطولة كأس العراق مع فريق الكرخ"، مبيناً أن "مثل هكذا حضور يتطلبُ أن يستعد الفريق بوتيرةٍ متصاعدة للوصولِ الى الهدف المنشود من المُعسكر فنياً وبدنياً، والوقوف على ملامح التشكيل الرسمي للفريق قبيل الدخول في صراع منافساتِ دوري الكبار".

من جانب آخر، أكدَ أمين سر نادي الكهرباء إن "الهيئة الإدارية وضعت الثقةَ بالملاك التدريبي المؤلف من عدنان عبد الله والجهاز المساعد عدي جاسم وعلي حسين ومدرب الحراس منير علي درويش للإشراف على فريقِ الشباب بكرة القدم".

وتابعَ الشرقي إن "التسمية تمّت وفق آلياتٍ مهنيةٍ تسهم بتطويرِ قدرات فريق الشباب الكرويّ من خلال الاستعدادات المكثفة واختيار أفضل القدراتِ والمواهب الكرويّة لخوض غمار المنافسات، وتكون رافداً قوياً للفريق الاول"، لافتاً إلى إن" الإدارة تعولُ كثيراً على القاعدةِ الشبابية التي تعدُّ أساسا للفريق الأول".