الكهرباء يدخل بين الأربعة الكبار.. احتدام المنافسة على صدارة الدوري الممتاز والمناطق الدافئة

شفق نيوز / كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة 24 من المنافسات، ويظهر فيها احتدام المنافسة بين الفرق الكبرى الجماهيرية وكذلك المناطق الدافئة في الدوري.

ووفق الترتيب فقد تصدر القوة الجوية بالمركز الأول برصيد 48 نقطة، والشرطة بنفس الرصيد بمركز الوصافة، لكن يتخلف عن الجوية بفارق الأهداف، يلاحقهما الزوراء بفارق نقطة برصيد 47 نقطة بالمركز الثالث، ثم فريق الكهرباء بالترتيب الرابع برصيد 46 نقطة.

وفي المركز الخامس جاء فريق الطلبة برصيد 40 نقطة، ودهوك سادساً برصيد 36 نقطة وبنفس الرصيد النجف 36 سابعا بفارق الاهداف، وكذلك بنفس النقاط نفط ميسان برصيد 36 بالمركز الثامن بفارق الاهداف، فالحدود تاسعا برصيد 33 نقطة، وبنفس الرصيد الكرخ 33 نقطة عاشرا بفارق الأهداف.

وفي المركز الحادي عشر جاء فريق نوروز برصيد 32، وأربيل بنفس الرصيد 32 نقطة بالمركز الـ 12 بفارق الاهداف، ونفط البصرة بالمركز الـ 13 برصيد 31 نقطة، ثم فريق كربلاء بالمركز الـ 14 برصيد 30 نقطة، ونفط الوسط بالمركز الـ 15 برصيد 27 نقطة، وفريق زاخو بالمركز الـ 16 برصيد 26 نقطة وفريق القاسم بالمركز الـ17 برصيد 21 نقطة ، فالنفط بالمركز الـ 18 برصيد 20 نقطة ، ثم فريق الصناعة بالمركز الـ 18 برصيد 16 نقطة ، واخيرا الديوانية بالمركز الـ 20 برصيد سبع نقاط .