الكهرباء يخطف فوزاً مهماً من الميناء والكرخ والنفط حبايب بدوري النجوم

شفق نيوز/ تعادل فريق الكرخ مع ضيفه النفط بهدف واحد لكل منهما، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة التي جرت عند الساعة الـ5:00 عصراً على ملعب الساحر أحمد راضي، انتهى شوطها الأول بالتعادل الايجابي 1-1، سجل الكرخ اولا عن طريق ايزي كيلفن في الدقيقة العاشرة، وتمكن النفط من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب احمد صبري في الدقيقة 35 .

وبهذه النتيجة، رفع النفط رصيده للنقطة 42 بالمركز الثامن ، ورفع الكرخ رصيده للنقطة 39 بالمركز 11.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق الكهرباء على مضيفه الميناء، بنتيجة 2-0، في مباراة جرت على ملعب الميناء بنفس التوقيت، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل الكهرباء هدفه الأول عن طريق حيدر عبد الكريم في الدقيقة 49 واضاف الكهرباء هدفه الثاني عن طريق نهاد محمد في الدقيقة 58 لينتهي اللقاء بخطف الكهرباء ثلاث نقاط ثمينة من ارض البصرة.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 40 بالمركز 11، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 31 بالمركز 16.

وشهد اللقاء طرد لاعب الكهرباء علي رحيم والي، بالدقيقة 61 لتراكم البطاقات ليكمل الكهرباء المباراة بعشرة لاعبين.