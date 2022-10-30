الكهرباء يخطف ثلاث نقاط من مضيفه نفط البصرة بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكهرباء من الفوز على مضيفه نفط البصرة، يوم الاحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الكهرباء اولا عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف داودا غابي في الدقيقة 24 من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق نفط البصرة من التعديل عن طريق ركلة جزاء ايضاً نفذها بنجاح المحترف رودولف باتريك في الدقيقة 57، ليعود الكهرباء ويسجل هدف التقدم الثاني عن طريق فرانك سيدرك في الدقيقة 66 من عمر اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1.

وجرت المباراة عصر اليوم الاحد على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.