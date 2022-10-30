سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكهرباء يخطف ثلاث نقاط من مضيفه نفط البصرة بالدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-30T15:18:22+0000
الكهرباء يخطف ثلاث نقاط من مضيفه نفط البصرة بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكهرباء من الفوز على مضيفه نفط البصرة، يوم الاحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الكهرباء اولا عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف داودا غابي في الدقيقة 24 من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق نفط البصرة من التعديل عن طريق ركلة جزاء ايضاً نفذها بنجاح المحترف رودولف باتريك في الدقيقة 57، ليعود الكهرباء ويسجل هدف التقدم الثاني عن طريق فرانك سيدرك في الدقيقة 66 من عمر اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1.

وجرت المباراة عصر اليوم الاحد على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

related

التعادل يحسم موقعة الشرطة والكهرباء بالدوري الممتاز

Date: 2021-02-04 18:43:28
التعادل يحسم موقعة الشرطة والكهرباء بالدوري الممتاز

الممتاز العراقي.. نفط ميسان يتعادل مع نفط البصرة

Date: 2021-01-21 18:02:56
الممتاز العراقي.. نفط ميسان يتعادل مع نفط البصرة

زاخو يعود بنقطة واحدة من تعادل سلبي امام نفط البصرة

Date: 2021-11-27 19:01:35
زاخو يعود بنقطة واحدة من تعادل سلبي امام نفط البصرة

اربيل يخسر من ضيفه نفط البصرة

Date: 2021-11-15 17:41:44
اربيل يخسر من ضيفه نفط البصرة

السلة الممتاز.. فوز مستحق للشرطة على حساب الكهرباء

Date: 2021-12-04 18:22:39
السلة الممتاز.. فوز مستحق للشرطة على حساب الكهرباء

الكرخ يفوز على الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

Date: 2022-01-11 17:52:54
الكرخ يفوز على الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

القوة الجوية يتمسك بالصدارة بفوز مثير على نفط البصرة

Date: 2021-03-01 15:14:42
القوة الجوية يتمسك بالصدارة بفوز مثير على نفط البصرة

الطلاب يقطعون اسلاك الكهرباء في منافسات الدوري الممتاز

Date: 2022-10-20 16:22:01
الطلاب يقطعون اسلاك الكهرباء في منافسات الدوري الممتاز