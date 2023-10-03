الكهرباء يخطف ثلاث نقاط من اهلي حلب السوري بكأس الاتحاد الاسيوي

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الكهرباء، اليوم الثلاثاء، فوزاً مستحقا على فريق أهلي حلب السوري بنتيجة 2 -0 في مباراته الثانية ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

جرت المباراة في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الملك عبد العزيز (ملعب نادي الوحدة) بالسعودية.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه في الدقيقة 89 عبر راسية المدافع نجم شوان، واضاع لاعب الكهرباء السنغالي داودا ركلة جزاء في الدقيقة 90+3 وفي الدقيقة 90+5 جاء هدف الكهرباء الثاني عبر المحترف الغاني دينيز.

وقبل بدء المباراة عُرض صورة الراحل شرار حيدر في شاشة ملعب مباراة اليوم بين الكهرباء العراقي وفريق الاتحاد الأهلي الحلبي السوري والوقوف دقيقة صمت، مع استذكار لرحيل الإعلامي عدي حاتم بعد موافقة الاتحاد الآسيوي على طلب نادي الكهرباء.

وكان فريق نادي الكهرباء العراقي تعادل سلبيا مع ضيفه فريق نادي الكويت الكويتي من دون أهداف، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، وفي المقابل خسر اتحاد أهلي حلب أمام الوحدات الأردني بهدفين نظيفين.