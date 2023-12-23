الكهرباء يختتم ليلته بالفوز على نفط ميسان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز نادي الكهرباء على ضيفه نفط ميسان بنتيجة 1-0 في اخر مباريات اليوم الثاني لمباريات الجولة الحادية عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب محمود خليل الذي رفع رصيده للهدف السابع مقترباً من الهدافين، لاعب القوة الجوية ايمن حسين، ولاعب نفط ميسان علاء الدين الدالي ولكل منهما ثمانية اهداف.