الكهرباء يحقق فوزاً مهماً على نفط ميسان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق الكهرباء، يوم الأحد، الفوز على ضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة 2:45 من عصر اليوم الأحد على ملعب الكوت الأولمبي.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن فريق الكهرباء من تسجيل أهدافه في الدقيقة 70 عن طريق سجاد خليل، وفي الدقيقة 90 أضاع لاعب نفط ميسان اوكيكي اوفلابي ركلة جزاء بعد إرسالها خارج المرمى.

ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 12 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 11 بالمركز الرابع.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من اياد زاحم حكم وسط، وحسين فلاح حكم مساعد أول، وجمال الدين حمدي حكم مساعد ثان، وأحمد قاسم فاضل حكم رابع، وعصام فاضل حكم "VAR".