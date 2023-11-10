الكهرباء يحقق فوزاً "صعباً" على زاخو في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الكهرباء فوزاً صعباً على ضيفه فريق نادي زاخو بفارق نقطتين بنتيجة (76-74) لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم الجمعة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وشهد اللقاء تنافساً شرساً بين الفريقين وكانت النقاط متقاربة جدا في الفترات الأربع حتى نهاية المباراة التي انتهت لأصحاب الدار بفارق نقطتين.

وكانت مباراة فريق نادي الكرخ مع فريق نادي دجلة الجامعة قد انتهت بفوز الكرخ بفارق خمس نقاط بنتيجة (90-85) ضمن سلسلة مباريات الدوري الممتاز بكرة السلة.