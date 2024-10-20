الكهرباء يحقق فوزاً صعباً على الحلة بدوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق نادي الكهرباء فوزاً صعباً على فريق الحلة، مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وجرت المباراة في قاعة الموهبة الأولمبية بمحافظة بابل، وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة، ليحسم الكهرباء اللقاء بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 68-65 نقطة.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر تغيير موعد مباريات دوري المحترفين العراقي بين أندية الكهرباء مع دجلة الجامعة، والشرطة مع الكرخ لتصبح يوم الأربعاء المقبل بدلاً من يوم الخميس".

وبين أن التغيير جاء لمقتضيات النقل التلفزيوني.